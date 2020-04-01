На дороге из Нарвы в Нарва-Йыэсуу Mercedes сбил пожилого велосипедиста. Мужчина умер

Правопорядок / ПроисшествияНа дороге из Нарвы в Нарва-Йыэсуу Mercedes сбил пожилого велосипедиста. Мужчина умер
Дата публикации: Сегодня, 18:58 Просмотрено: 1 381
В четверг около 16.00 на 8 километре соединяющего Нарву и Нарва-Йыэсу шоссе автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 22-летний мужчина, сбил 70-летнего велосипедиста. По дороге в больницу велосипедист скончался.
Водитель сбившего велосипедиста автомобиля дожидался полиции и бригады скорой помощи на месте происшествия. По информации полиции, он был трезв.
По предварительным данным, Mercedes и велосипедист двигались в одном направлении, и в какой-то момент последний неожиданно отъехал от края дороги в направлении ее центра, оказавшись перед автомобилем, водителю которого избежать столкновения не удалось.
Пресс-служба полиции сообщила prospekt.ee, что обстоятельства ДТП изучаются.
ДТП с трагическими последствиями произошло на том участке шоссе, где параллельная велосипедная дорожка еще не построена.
Велодорожка должна быть завершена, согласно договору, к весне 2021 года.
Идея дорожки для пешеходов и немоторного транспорта, соединяющей Нарву и Нарва-Йыэсуу, обсуждалась долгие годы, с начала 2000-х. За это время на шоссе произошло немало ДТП, в которых страдали велосипедисты, пешеходы.
Роман Викулов
Prospekt.ee