На дороге из Нарвы в Нарва-Йыэсуу Mercedes сбил пожилого велосипедиста. Мужчина умер

В четверг около 16.00 на 8 километре соединяющего Нарву и Нарва-Йыэсу шоссе автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 22-летний мужчина, сбил 70-летнего велосипедиста. По дороге в больницу велосипедист скончался.

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Водитель сбившего велосипедиста автомобиля дожидался полиции и бригады скорой помощи на месте происшествия. По информации полиции, он был трезв.

По предварительным данным, Mercedes и велосипедист двигались в одном направлении, и в какой-то момент последний неожиданно отъехал от края дороги в направлении ее центра, оказавшись перед автомобилем, водителю которого избежать столкновения не удалось.

Пресс-служба полиции сообщила prospekt.ee, что обстоятельства ДТП изучаются.

ДТП с трагическими последствиями произошло на том участке шоссе, где параллельная велосипедная дорожка еще не построена.

Велодорожка должна быть завершена, согласно договору, к весне 2021 года.

Идея дорожки для пешеходов и немоторного транспорта, соединяющей Нарву и Нарва-Йыэсуу, обсуждалась долгие годы, с начала 2000-х. За это время на шоссе произошло немало ДТП, в которых страдали велосипедисты, пешеходы.

Роман Викулов

Prospekt.ee