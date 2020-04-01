Прокуратура: появлению нового лидера у преступного мира Эстонии мешает то, что Дикаев и Паулус находятся за решеткой

Дата публикации: Сегодня, 14:28 Просмотрено: 425

В свежем ежегоднике прокуратуры отмечено, что преступный мир Эстонии после убийства осенью 2016 года его лидера Николая Таранкова все еще остается без лидера.

Фото: pixabay.com

По данным прокуратуры, появление нового лидера в криминальном миреможет задерживаться из-за того, что в тюрьме по-прежнему остаются Ассар Паулус и Харон Дикаев.

«Если по уголовному делу Ассара Паулус Харьюский уездный суд подтвердил договоренности с прокуратурой через год после убийства Таранкова, осудил Паулуса за руководство преступной организацией и приговорил его к семи годам лишения свободы, то дата возможного освобождения Харона Дикаева станет известна только через некоторое время», - говорится в ежегоднике.

В августе прошлого года Харьюский уездный суд также признал Дикаева виновным в руководстве преступной организацией и приговорил его к 12 годам лишения свободы, этот приговор Дикаев обжаловал.

«Если Паулус выйдет на свободу в апреле следующего года, то освобождение Дикаева в свете еще не вступившего в силу судебного решения может не состояться до конца июня 2027 года», - подтвердила прокуратура.

«Организованная преступность в Эстонии все еще остается «без головы ». Одна часть возможных преемников осуждена или арестована, другая решила стряхнуть со своих ног пыль Эстонии, третья побоялась оказаться в центре внимания. Поиск подходящего кандидата стал для преступного мира удивительно тяжелым занятием. Если старые ветераны преступного мира задумались о недалеком уже выходе на пенсию и захотели остаться на плаву на безопасном расстоянии от предстоящей борьбы за власть, то была более активные представители молодого поколения обнаружили скрытые в своей груди маршальские жезлы», - отметила прокуратура.

Прокуратура заявила, что после убийства Таранкова в течение нескольких месяцев в публикациях эстонской прессы появлялись статьи с подтекстом о критериях, которым должен соответствовать новый эстонский лидер преступного мира. «Как кульминация, в качестве возможного наследника мантии Таранкова газетные строчки представили Ахмеда Оздоева, который по данным Äripäev, несколько лет назад был причастен к инвестиционным мошенничествам в Болгарии, а в девяностых годах предлагал «крышу» одному производству майонеза в Эстонии и в конце концов из-за попытки силового захвата этого производства и попробовал тюремной баланды",- говорится в ежегоднике.

«Положение в центре внимания при восхождении в некоторых кругах по карьерной лестнице может оказаться фатальным. Известно, что первых свергают, а последних убивают. Такую же судьбу заслужил и Ахмед Оздоев из-за внимания Центральной криминальной полиции, результатом которого стал арест в феврале 2018 года по подозрению в вымогательстве у одного бывшего российского банкира 3,5 млн долларов», - отметила прокуратура.

Месяц спустя Центральная криминальная полиция смогла задержать известных в местном криминальном мире братьев Сергея и Олега Мартовых вместе с подельниками, часть которых уже были приговорены к тюремному заключению, а некоторые все еще ожидают решения суда.

К настоящему времени Центральная криминальная полиция остановила деятельность преступного объединения, которым руководил Ассар Паулуса, чеченского преступного объединения Харона Дикаева, преступного объединения Андрея Кузяка, Кемеровского преступного объединения, преступного объединения братьев Мартовойде и Эдуарда Кошлякова, азербайджанского преступного объединения Амида Магеррамова и преступного объединения Геннадия Окунева.

В общей сложности за последние пять лет привлечены к уголовной ответственности семь лидеров преступных объединений, несколько лиц в статусе временных бригадиров и 82 члена преступных объединений.

По словам генерального директора департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, в Эстонии действует около 20 преступных объединений, восемь из которых очень опасны.