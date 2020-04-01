В Нарве при пожаре погиб 46-летний мужчина. Дымового датчика в квартире не было

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В Нарве в воскресенье вечером из-за пожара погиб человек.

Фото: pixabay.com

Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 19.06: горела квартира на верхнем этаже пятиэтажного жилого доме на Таллиннском шоссе, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

Спасатели эвакуировали из квартиры 46-летнего мужчину, жизнь которого скорой помощи спасти не удалось. Пожар был потушен в 22.25.

Дымового датчика в квартире не было, причина пожара выясняется.



