Водитель, гнавший по шоссе у города Йыхви со скоростью 186 км/ч, получил более двух лет тюрьмы

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23 апреля Вируский уездный суд в рамках согласительного производства, признал 38-летнего мужчину виновным и назначим ему наказание по совокупности один год тюремного заключения. К данному наказанию добавили неотбытую часть вынесенного ему судом в декабре прошлого года наказания и присудили ему окончательным наказанием по совокупности 2 года 3 месяца и 29 дней тюремного заключения, сообщает Вируская окружная прокуратура.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Согласно обвинению, 37-летний мужчина управлял 21 марта в 16.00 на шоссе Нарва-Таллинн, на участке угорода Йыхви, автомобилем Volvo V50, двигавшимся со скоростью 186 километров в час, при том, что максимально разрешенная скорость там не должна превышать 90 км/ч. Тем самым водитель превысил скорость не менее чем на 90 километров.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон рассказала, что находившийся за рулем автомобиля мужчина проигнорировал указание полиции остановиться и пытался скрыться.

"За автомобилем последовал патруль полиции и через несколько минут нарушитель остановился. Выяснилось, что 37-летний водитель был в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке", - сказала Бяренсон.

Стоит отметить и тот факт, что у подозреваемого никогда не было права на управление транспортным средством, но несмотря на это, помимо субботнего случая, он 15.02.2020 в 00.48 гнал на том же автомобиле по шоссе со скоростью 146 км/ч и находился также в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке, в том числе и за управление моторно-транспортным средством в состоянии опьянения. Вируская окружная прокуратура ходатайствовала в суде о взятии мужчины под стражу на время проведения досудебного производства, потому что поведение данного человека крайне опасно для общества.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова два последних случая были совершены с особой дерзостью. Прокурор заявляет, что это просто совпадение, что эти безумные пьяные гонки не закончились большой трагедией, как это произошло 11 января этого года на Сааремаа. «Также было бы неправильно думать, что из-за объявленного в Эстонии чрезвычайного положения, такие опасные события останутся незамеченными. Наоборот, общественный порядок особенно важен сегодня, и мы делаем все от себя зависящее для того, чтобы в обществе царил мир и безопасность. В свете всего этого мы рассматриваем такие дела крайне решительно, а также со всей строгостью,» напомнил прокурор Листов.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции напоминает, что хотя в условиях чрезвычайного положения полиция не проводит массовых рейдов "Дуют все", сейчас работает больше патрулей полиции, которые пристально следят за дорожным движением.

„С 12 марта по сей день в Ида-Вирумаа задержано 84 нетрезвых водителя, что почти наполовину больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В данном случае кроме того, что водитель был в состоянии уголовно наказуемого опьянения, он очень сильно превышал скорость, что намного увеличивает риск совершения ДТП. Своим наплевательским поведением он осознанно подверг опасности не только самого себя, но и жизнь и здоровье других людей. Такие гонки надо оставить для компьютерных игр, ведь другие люди хотят доехать домой живыми", - сказала Леа Бяренсон.

В Ида-Вирумаа в этом году полицейские задержали 209 нетрезвых водителей, за тот же период прошлого года - 149. Почти половина задержанных была в уголовно наказуемой степени опьянения.