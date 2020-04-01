Сбивший детскую коляску на пешеходном переходе 68-летний нарвитянин был лишен прав, но опять сел за руль 

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Сбивший в феврале этого года на пешеходном переходе в Нарве детскую коляску пожилой водитель проигнорировал вынесенное ему в качестве наказания лишение прав и сел за руль. Теперь в отношении водителя начали делопроизводство о проступке и нарушителя можно будет наказать штрафом до 1200 евро.

Фото: pixabay.com

6 февраля днем в Нарве на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Креэнхольми произошло ДТП, в котором автомобиль Škoda сбил детскую коляску, которую катила перед собой женщина. От удара коляска сломалась иупала на бок. Прибывшая на место скорая помощь осмотрела ребенка, но, к счастью, ребенок не пострадал и в госпитализации не нуждался.

За рулем автомобиля находился трезвый 68-летний водитель, имевший на тот момент право на управление автомобилем.

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Дмитрия Наролина, ДТП закончилось тогда, к счастью, без серьезных последствий для ребенка благодаря крепкой коляске. В тот день дороги в Нарве были скользкие, но днем была хорошая видимость и обзор у данного пешеходного перехода водителям ничто не закрывало.

"ДТП с участием детей не могут никого оставить безразличным, безопасность детей - это забота всех участников дорожного движения. Приближавшийся к пешеходному переходу водитель заметил пешеходов слишком поздно, начал тормозить, но избежать столкновения не удалось, тем более, что дорога была скользкая, - рассказал об этом ДТП работавший в тот день лейтенант полиции патрульной службы Нарвского отделения полиции Олег Конорев. - Видимость была хорошая и водитель должен был заранее снизить скорость".

Для выяснения обстоятельств ДТП было начато делопроизводство о проступке. Водителю, 68-летнему нарвитянину, было назначено в качестве наказания лишение водительских прав сроком на два месяца. Решение вступило в силу 8 апреля. 17 апреля водитель прибыл в Нарвское отделение полиции за решением.

Водителю было разъяснено, что решение о лишении прав вступило в силу 8 апреля и он не имеет права до 7 июня управлять транспортным средством. Водитель подтвердил, что решение ему понятно, но признался, что приехал в отделение на своем автомобиле.

"Мужчине объяснили, что сейчас он не имеет права садиться за руль и должен найти другой способ добраться домой. Через некоторое время после того, как он ушел из отделения полиции, этот водитель был задержан патрулем во время управления автомобиля", - рассказал Наролин.

В отношении водителя начато делопроизводство о проступке по статье об управлением транспортным средством, не имея прав соответствующей категории, в наказание может быть вынесен штраф суммой до 1200 евро.

"Наказание выносится, чтобы человек задумался о своем поступке и скорректировал свое поведение в будущем так, чтобы не быть опасным на дороге ни себе, ни другим участникам дорожного движения, - сказал Дмитрий Наролин. - Систематическое управление транспортным средством без соответствующих прав наказывается уже в уголовном порядке и я надеюсь, что этот мужчина сделает из ситуации правильный вывод. Назначенное государством наказание нельзя игнорировать."

В этом году на территории, подведомственной Нарвскому отделению полиции, произошло 12 ДТП, в которых пострадало 17 человек, из которых девять пешеходов. В апреле пока не было ни одного ДТП с пострадавшими.

За управление транспортным средством, не имея прав соответствующей категории, было задержано 30 водителей, из них трое в апреле.

Полицейскими задержано 112 нетрезвых водителей, из которых 53 были в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке. В апреле было задержано 17 нетрезвых водителей, в отношении 11 из них было начато уголовное делопроизводство.



