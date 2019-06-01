Возглавлявшую преступную организацию 69-летнюю Любовь Генрихсон суд приговорил к 8 годам заключения

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Харьюский уездный суд в среду приговорил обвиняемую в организации крупномасштабной подделке документов Любовь Генрихсон к длительному тюремному сроку, сообщает BNS.

Фото: pixabay.com

Суд признал 69-летнюю Генрихсон виновной в организации и руководстве преступной организацией, в подкупе, подделке документов, мошенничестве и других преступлениях и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Поскольку она находился под стражей в течение одного года, одного месяца и двух дней в ходе предварительного следствия, то она проведет в тюрьме еще шесть лет, 10 месяцев и 28 дней.

Суд также оштрафовал ее на 1000 евро и конфисковал зарегистрированный на имя ее дочери автомобиль Toyota Auris, а также обязал уплатить 86 793 евро в обмен на конфискацию доходов от преступлений.

Начало отбывания наказания Генрихсоном отсчитывается от его начала тюремного заключения, но у нее есть возможность оспорить решение уездного суда в Таллиннском окружном суде.

В феврале государственный прокурор Элелийз Раттам ходатайствовала о том, чтобы Генрихсон была приговорена к 8 годам лишения свободы.

Генрихсон признала свою вину только частично, допустив подделку документов с экзаменами по языку.

По данному уголовному делу она проходит одна, поскольку она не посчитала возможным пойти на согласительное производство.

Вместе с тем, дело Генрихсон обсуждается в суде без ее личного присутствия, поскольку, по ее собственным словам, она больна.

Остальным фигурантам дела уже назначены наказания в рамках согласительного производства.

Госпрокуратура завершила производство в отношении 75 подозреваемых по данному делу по соображениям целесообразности.

Среди тех, кому удалось избежать уголовной ответственности, в основном были люди, которые в 2011-2015 годах воспользовались услугами преступной группировки и незаконно оформили себе документы.

Отдел внутреннего контроля департамента полиции и погранохраны обнаружил незаконную торговлю документами в первой половине 2015 года, когда в рамках уголовного дела была начата слежка за подозреваемыми. Деятельность группы была достаточно законспирированной, следствие выясняло детали постепенно в течение позапрошлого года.

Вскоре выяснилось, что торговлей документами руководила на тот момент 66-летняя Любовь Генрихсон, в течение продолжительного периода завязавшая знакомства с сотрудниками PPA, и что именно она передавала посредникам деньги и прочие блага, которые сотрудники ведомства получали за свою незаконную деятельность.

По данным следствия, клиенты платили не за конкретный поддельный документ, но за то, чтобы гарантировать максимальную плавность процессов предоставления гражданства Эстонии, предоставления или продления вида на жительство.

Например, обвинявшиеся сотрудники департамента заботились о том, чтобы добыть необходимые данные, которые упрощали бы выдачу государственных документов, а также позволяли соискателям документов регистрироваться по месту жительства обвиняемых, чтобы в дальнейшем указывать этот адрес в качестве официального места жительства при соискании документов.

Подсудимые также сдавали за соискателей экзамены эстонского языка или экзамены на гражданство. Для этого нанимали сотрудников косметического салона, которые делали сдающее экзамен лицо максимально похожим на реального соискателя документа.

В качестве курьезной детали в ходе предварительного следствия тогда же выяснилось, что глава преступного объединения и сама пользовалась плодами своей деятельности и создала для себя две фальшивые идентичности.



