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ПравопорядокИдаская префектура временно ввела конное патрулирование

Дата публикации: Сегодня, 13:46 Просмотрено: 118

В социальных сетях префектура представила двух спортивных лошадей - Фрика и Поккера, которые до субботы будут задействованы в патрулировании района Пунамяэ пограничниками и членами Кайтселйта, сообщает BNS.

Идаская префектура временно ввела конное патрулирование

Фото: Страница Ida prefektuur в Facebook


«Лошади прибыли из Рапламаа во вторник утром, они принадлежат одному из членов Кайтселйта. Спасибо нашему хорошему партнеру, Кайтселийту, и другим помощникам, которые помогают в чрезвычайной ситуации», - отметили сотрудники правоохранительных органов.


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