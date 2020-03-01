Идаская префектура временно ввела конное патрулирование

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В социальных сетях префектура представила двух спортивных лошадей - Фрика и Поккера, которые до субботы будут задействованы в патрулировании района Пунамяэ пограничниками и членами Кайтселйта, сообщает BNS.

Фото: Страница Ida prefektuur в Facebook





«Лошади прибыли из Рапламаа во вторник утром, они принадлежат одному из членов Кайтселйта. Спасибо нашему хорошему партнеру, Кайтселийту, и другим помощникам, которые помогают в чрезвычайной ситуации», - отметили сотрудники правоохранительных органов.



