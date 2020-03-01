Подозреваемый в совершении убийства в пекарне 23-летний нарвитянин взят под стражу. Пытался представить все как несчастный случай на производстве

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Рано утром, 1 апреля на предприятии, расположенном в Нарве на улице Калда обнаружили труп мужчины. Так как это произошло на производстве, полиция начала уголовное дело по статье, рассматривающей несчастный случай на производстве. В ходе расследования выяснилось, что это было убийство, сообщает Вируcкая окружная прокуратура.

Фото: pixabay.com

Полиция задержала 6 апреля в качестве подозреваемого 23-летнего мужчину. Согласно подозрению, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил один раз ножом 46-летнего мужчину. Потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа она ходатайствовала о взятии мужчины под стражу, потому что после употребления алкоголя его поведение становится непредсказуемым. «Способность мужчины разрешать конфликты заметно снижена, он не беспокоится о жизни и здоровье других людей, поэтому есть основания полагать, что мужчина может продолжать совершать преступления, в том числе преступления, наносящие ущерб жизни и здоровью других,» пояснила прокурор Кыргмаа.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что подозреваемый в убийстве мужчина на первом допросе пытался создать впечатление, что это был несчастный случай на производстве.

„Кропотливая работа следователей помогла выяснить, что на самом деле произошло в этом производственном помещении. Крайне прискорбно, что некоторые люди не умеют решать личные конфликты без насилия и тяжких последствий", - сказала капитан полиции Татьяна Пресс.

Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил мужчину под стражу сроком на 2 месяца.

По информации rus.err.ee, убийство произошло в пекарне (бывший хлебозавод на Кренгольме, расположенный по адресу Калда, 33).



