В рядах эстонских полицейских восемь зараженных коронавирусом

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Гендиректор департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер сказал во вторник, что в рядах полицейских восемь зараженных коронавирусом, сообщает BNS.

Фото: pixabay.com

«Мы обучили своих криминалистов брать пробы на коронавирус и на данный момент в рядах PPA протестирован 221 человек, а у восьми обнаружен вирус», - сказал Вахер.

По словам Вахера, PPA участвует в очень многих операциях и главная цель полицейских — спасение жизней и оказание помощи департаменту здоровья и системе здравоохранения в целом.

У PPA пять главных направлений деятельности, первой из которых было закрыть внешние границы Эстонии. Этим полиция занималась с 17 марта, когда были определены места, где граница остается открытой, а прибывших в страну людей отправили домой на карантин.

Вторая цель — сделать все зависящее от полиции, чтобы во время закрытия границ продолжались грузоперевозки и важные для Эстония пересечения границы. В то же время, Вахер отметил, что закрытие границ в десять раз сократило пересечение границы.

Третья операция касалась закрытия островов и началась 14 марта. «При чрезвычайном положении сообщением с островами пользуется примерно в десять раз меньше людей, чем обычно. Мы отправили назад более ста человек и встретились с очень понимающим отношением со стороны людей», - сказал Вахер.

Четвертая операция — проверки соблюдения правила 2+2, для этого PPA увеличил число патрулей. «Сейчас работают в среднем 130 патрулей, то есть на 40 больше, чем в обычной ситуации. В такую хорошую погоду, как сегодня, на улицах работает около 200 патрулей», - сказал Вахер.

По его словам, большинство населения ведет себя разумно, но в 69 случаях приходилось составлять предписания, трем людям выписаны штрафы, а 25 человек призваны к ответственности за проступок. «В отдельных случаях полиция также применяла силу», - сказал Вахер.

Одна из целей полиции — следить за тем, чтобы люди, которым велено оставаться дома в карантине, соблюдали его, на данный момент под наблюдением находятся 5600 человек. «В этой связи мы сделали 12 000 контрольных звонков надзора и побывали на месте для проверки 360 лиц. В 22 случаях пришлось составлять предписания, двоим лицам назначены штрафы, одному 500, а второму 2000 евро», - сказал Вахер.

Он добавил, что в ходе проверок полиция выявила 50 человек, у которых были проблемы в повседневной жизни, и передала эту информацию местным самоуправлениям.

«Последняя и одна из самых главных целей — беречь наших сотрудников», - сказал Вахер. Он пояснил, что PPA перевел в домашний резерв 500 человек, которых задействуют, если в рядах PPA произойдет обширное заражение вирусом.

Полиция также снабжена защитными масками, в день их уходит 8000. Вахер добавил, что сейчас у PPA имеется запас масок, которого хватит до 12 апреля.



