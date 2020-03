Проектного менеджера Rimi признали виновным в получении взяток в размере 530 868 евро

Дата публикации: Вчера, 16:59 Просмотрено: 291

Харьюский уездный суд в пятницу признал виновным во взяточничестве Тийта Элиаса, который в период 1998-2013 был в Rimi проектным менеджером и, согласно, обвинению, за время работы получил от подрядчиков взятки в размере 530 868 евро.

Элиаса приговорили к шести месяцам заключения, но, поскольку решение было принято в порядке ускоренного делопроизводства, этот срок сократили на треть. Остальные четыре месяца заключения являются условными с испытательным сроком в один год. Элиас также должен выплатить 51 150 евро.

Тийт Элиас работал руководителем проектов в Rimi в период с 1998 по 2013 г, получив за этот срок взятки от подрядчиков в размере 530 868 евро. В обязанности Элиаса входило проведение конкурсов, сбор заявок и участие в работе оценочной комиссии. Взятки Элиас получал за предоставление информации о бюджетных ограничениях закупок и предложениях конкурентов, что обеспечивало победу конкретному подрядчику и максимально увеличивало его прибыль. Кроме того, Элиас предоставлял данные о закупках до их оглашения, позволял представлять заявки задним числом, акцептировал большие счета и принимал невыгодные предложения.

«Такие инциденты трудно выявить, поэтому мы всегда открыты для информации, которая позволяет бороться с правонарушениями, - сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. + Если бы подрядчики раньше уведомили нас о ситуации, вызывающей сомнения, мы могли быстрее отследить незаконную деятельность. В таком случае ущерб для нас и подрядчиков был бы минимальным. Честный и открытый диалог между партнерами – это основа долгосрочного и доверительного сотрудничества».

Руководитель Rimi уверен, что случившееся послужит уроком для всех. Также он отмечает, что за последние десять лет экономический климат в Эстонии заметно улучшился, и люди стали более законопослушными.

По словам присяжного адвоката Дмитрия Теплых из адвокатского бюро TGS Baltic, представляющего Rimi Eesti Food AS, речь идет о чрезвычайно крупных взятках в частном секторе, и дело уже дважды прошло через государственный суд. «Причиной этому является чрезвычайно важный и принципиальный юридический вопрос – является ли пострадавшей стороной предприятие Rimi Eesti Food AS, которому Тийт Элиас своими действиями нанес ущерб примерно в 685 000 евро? Первоначально прокуратура и суды считали, что несмотря на ущерб, в частном секторе не может быть жертв коррупции. Однако Государственный суд согласился с нашей позицией, что Элиас нарушил право Rimi Eesti Food AS на то, что работник должен проявлять лояльность к работодателю, выполняя свои обязанности, после чего Rimi Eesti Food AS получил в этом процессе статус пострадавшей стороны. Это позволило предприятию Rimi Eesti Food AS предъявлять требования о возмещении ущерба в том числе и подрядчикам, обвиняемым в подкупе Элиаса. К настоящему моменту мы пришли с подрядчиками к компромиссам, которые позволяют возместить большую часть нанесенного предприятию ущерба. Спор о непокрытой доле ущерба продолжится с Элиасом в гражданском процессе».

Магазины Rimi Eesti Food AS относятся к сети магазинов, основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB.

Baltic News Servicе