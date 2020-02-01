Под обещание выслать бесплатного попугая мошенник выманил 400 евро

В Раквере предлагавший бесплатного попугая мошенник выманил 400 евро, сообщает BNS.

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Во вторник полиции поступило сообщение от человека, который увидел на одном сайте объявление о бесплатном попугае, сообщил BNS пресс-секретарь Идаской префектуры.