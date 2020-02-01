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Правопорядок / ПроисшествияПод обещание выслать бесплатного попугая мошенник выманил 400 евро

Дата публикации: Сегодня, 15:47 Просмотрено: 98

В Раквере предлагавший бесплатного попугая мошенник выманил 400 евро, сообщает BNS.

Под обещание выслать бесплатного попугая мошенник выманил 400 евро
Фото: pixabay.com
Во вторник полиции поступило сообщение от человека, который увидел на одном сайте объявление о бесплатном попугае, сообщил BNS пресс-секретарь Идаской префектуры.
К сожалению, неизвестный мошенник воспользовался этим предлогом, чтобы выманить 400 евро на транспортные и страховые затраты. Попугая покупатель не получил.

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