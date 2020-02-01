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Правопорядок / ПроисшествияРазбившаяся насмерть 12-летняя девочка была на смотровой вышке нарвского Astri одна перед трагедией

Дата публикации: Сегодня, 07:53 Просмотрено: 2 033

Как сообщает портал Delfi, поздно вечером 11 марта полиция подтвердила его журналисту, что непосредственно перед падением с 30-метровой смотровой вышки нарвского торгового центра Astri 12-летняя девочка находилась на ней одна.

Разбившаяся насмерть 12-летняя девочка была на смотровой вышке нарвского Astri одна перед трагедией

Полиция продолжает расследовать причины и обстоятельства трагедии.

Отметим, что на смотровой площадке Astri есть достаточно высокое ограждение и, только забравшись на него, можно случайно упасть с вышки.

12-летняя девочка упала с вышки 11 марта в 16.09. Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

Высота смотровой вышки Astri, крупнейшего торгового центра Ида-Вирумаа, составляет 30 метров. Она открыта для посещений — билет стоит 2 евро.

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