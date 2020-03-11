ФОТО: Со смотровой вышки нарвского торгового центра Astri упала девушка и скончалась на месте

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11 марта в начале пятого дня со смотровой вышки торгового центра Astri упала девушка, скончавшись на месте от полученных травм.



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Устанавливается личность погибшей. Также пока неизвестно, упала ли она случайно или выбросилась намеренно.



Полиция сразу после трагического происшествия отказалась давать нам какую-либо информацию, пояснив, что до того момента, пока не свяжутся с родственниками погибшей, это в принципе невозможно.

Высота смотровой вышки Astri, крупнейшего торгового центра Ида-Вирумаа, составляет 30 метров. Она открыта для посещений - билет стоит 2 евро.

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