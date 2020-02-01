Не уступил. В Нарве на пешеходном переходе у Кренгольмской гимназии автомобиль сбил 9-летнего мальчика

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10 марта, в 7.30 в Нарве на улице Герасимова мужчина в возрасте 43 лет, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнему пешеходу, наехав на него, сообщила prospekt.ee пресс-служба Идаской префектуры.

Фото предоставлено Юрием Раудом

Пострадавший мальчик был доставлен в больницу. Точные причины и обстоятельства происшествия ещё устанавливаются, обращает внимание пресс-служба префектуры, призывая всех участников движения быть внимательными.



