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Правопорядок / ПроисшествияНе уступил. В Нарве на пешеходном переходе у Кренгольмской гимназии автомобиль сбил 9-летнего мальчика

Дата публикации: Сегодня, 10:43 Просмотрено: 1 062

10 марта, в 7.30 в Нарве на улице Герасимова мужчина в возрасте 43 лет, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнему пешеходу, наехав на него, сообщила prospekt.ee пресс-служба Идаской префектуры.

Не уступил. В Нарве на пешеходном переходе у Кренгольмской гимназии автомобиль сбил 9-летнего мальчика

Фото предоставлено Юрием Раудом

Пострадавший мальчик был доставлен в больницу. Точные причины и обстоятельства происшествия ещё устанавливаются, обращает внимание пресс-служба префектуры, призывая всех участников движения быть внимательными.


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