В Нарве на улице Раквере нашли подозрительную сумку. Улица перекрыта

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Около трех дня в пятницу Центр тревоги получил сообщение о бесхозной подозрительной сумке, оставленной на скамейке на нарвской улице Раквере. Отвечающие за безопасность службы оперативно отреагировали.

Фото, предоставленное очевидцем событий, нарвитянкой Аленой.

Работают спасатели. На месте находятся подицейские, машина скорой помощи.

Когда будет выяснено, представляет ли содержимое сумки опасность для окружающих, есть ли в ней бомба или нет, prospekt.ee расскажет о результате.

Роман Викулов

Prospekt.ee