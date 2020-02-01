Полиция задержала 62-летнюю нарвитянку, избившую в магазине 71-летнюю

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Идаская префектура полиции сообщила prospekt.ee о том, что 4 марта поступил вызов в один из нарвских магазинов на Таллиннском шоссе — там разбуянившаяся женщина предпенсионного возраста атаковала пенсионерку.



Пресс-служба префектуры информирует, что на 71-летнюю женщину в магазине напала 62-летняя. По данным полиции, атаковавшая женщина причинила своей жертве боль, а также доставила своим поведением беспокойство окружающим.

62-летняя хулиганка была задержана прибывшим на место происшествия нарядом полиции.



