Жестоко убившему жену в ее салоне красоты нарвитянину апелляционный суд скостил тюремный срок

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Тартуский окружной суд смягчил приговор нарвитянину Сергею Голубеву, которого обвинили в жестоком убийстве жены в салоне красоты. Если суд первой инстанции приговорил его к 18 годам лишения свободы, то апелляционный суд смягчил наказание - до 14 лет, сообщает rus.err.ee.

Фото: Погибшая Елена, частный архив

Апелляционные жалобы, поданные двумя защитниками Голубева, Тартуский окружной суд рассмотрел в конце ноября 2019 года. Решение по ним он планировал вынести не позднее 28 февраля.

Нарвитянину дали 18 лет тюрьмы за совершенное с крайней жестокостью убийство жены в салоне красоты, и этот приговор был жестче, чем хотела прокурор Яаника Кыргмаа, требовавшая приговорить обвиняемого к 14 годам лишения свободы.

По оценке суда, Сергей Голубев своими действиями выразил особую небрежность в отношении человеческой жизни и человеческого тела, в течение длительного периода времени причиняя своей жене сильную боль.

Судя по тому, что рассказывали близкие погибшей Елены, причиной убийства была патологическая ревность.

Полиция признала свою недоработку

Напомним, что после убийства 42-летней Елены стало ясно, что полиция сделала недостаточно для его предотвращения. Сделав выводы, Нарвский отдел полиции серьезно пересмотрел свои принципы работы со связанными с семейным насилием сигналами.

Сергей ранее неоднократно угрожал супруге из ревности убийством. Близкие Елены рассказывали Delfi, что было два обращения в полицию по данному поводу. Данную информацию нам подтвердил руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев, признав, что для предотвращения страшного преступления было сделано недостаточно.

”В связи с этой семьей ранее в полицию поступало два сообщения, — рассказывал Сергей Андреев в конце апреля 2018-го. — 5 марта в полицию позвонила женщина и рассказала, что ей угрожал муж. Женщина передала это сообщение в полицию для информации, но просила не вмешиваться, чтобы самостоятельно наладить семейные отношения”.

”Второе сообщение полиция получила 9 марта от очевидца о том, что между мужчиной и женщиной произошла ссора в общественном месте и у мужчины имеется при себе оружие, — сообщает руководитель Нарвского отдела полиции. — Полиция отреагировала на сообщение. В момент прибытия патруля на место обстановка была спокойной, мужчина и женщина подтвердили полиции, что все в порядке. Но для выяснения обстоятельств и предотвращения возможной опасности мужчину доставили в отделение полиции, а пневматический пистолет забрали у него на хранение. По имеющейся у полиции информации мужчина не использовал данное оружие для угроз”.

Сергей Андреев признал, что полиция должна была сделать больше, чтобы убийства матери двоих детей не произошло.

”В тот момент мы не связали эти два сообщение между собой и не распознали случай как насилие в близких отношениях, — констатировал Андреев. — Те меры, которые полиция обычно принимает в случаях насилия в близких отношениях, в этом случае, к сожалению, приняты не были. Мы должны приложить больше усилий, чтобы лучше распознавать ситуации, которые могут перерасти в опасные”.

У Елены осталось двое детей, девочки.



