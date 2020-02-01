Пытавшихся убить полицейского в Нарвском арестном доме мужчин наказали серьезными тюремными сроками

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Вируский уездный суд во вторник признал двоих мужчин виновными в попытке убийства полицейского при побеге из арестного дома весной прошлого года и приговорил их к продолжительным тюремным срокам, сообщает BNS.

Суд приговорил Дмитрия Додонова (34) к 14 годам тюрьмы, а Григория Кашинцева (24) к девяти. Перед судом вместе с ними предстал также обвиняемый в Максим Алак (34), которого приговорили к четырем годам условно.

Согласно обвинению, Додонов, находясь в одной камере предварительного заключения Нарвского арестного дома вместе с Кашинцевым, организовал убийство сотрудника арестного дома для побега. Согласно обвинению, Додонов придумал план и договорился с Кашинцевым, кто что сделает.



12 мая прошлого года Додонов про конвоировании из камеры для прогулок по коридору арестного дома брызнул в глаза полицейскому мыльным раствором, причинив ему сильное жжение в глазах, и воспользовался моментом, чтобы начать душить его.

В то же время Кашинцев напал на находившегося при исполнении обязанностей специалиста арестного дома, чтобы тот не смог прийти на помощь своему коллеге.

Согласно обвинению, Додонов избил полицейского, в том числе нанес ему ряд ударов металлической шариковой ручкой в область лица, залив коридор кровью.

Полицейскому несмотря на нападение удалось нажать на кнопку тревоги и прибежавшие на место полицейские задержали нападавших.

Перед судом предстал также Алак, который вместе с Кашинцевым рано утром 7 мая прошлого года перед баром в Нарве избил 47-летнего мужчина, который получил тяжелые травмы.



