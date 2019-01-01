Находящегося в бегах бывшего нарвского хоккеиста Интерпол задержал в Ленобласти. В нарвской спортшколе не догадываются, кто бы это мог быть

Правопорядок / ПроисшествияНаходящегося в бегах бывшего нарвского хоккеиста Интерпол задержал в Ленобласти. В нарвской спортшколе не догадываются, кто бы это мог быть
Дата публикации: Сегодня, 09:46 Просмотрено: 1 055
Интерпол задержал эстонского хоккеиста, в начале двухтысячных занимавшегося в нарвской спортшколе Паэмурру,
сообщает 47news, отмечая, что в Эстонии его подозревают в торговле наркотиками.
Между тем, спортивная Нарва о случае с задержанием в России «нарвского хоккеиста» узнала только из прессы, о побеге какого-то известного хоккеиста в Россию никто не слыхал.
Леонид Гулов, директор спортшколы Паэмурру, в которой, согласно информации 47news, в детстве играл в хоккей задержанный Интерполом житель Эстонии, был весьма удивлен узнав от вашего корреспондента об опубликованной российскими коллегами новости.
Кто бы мог быть этим «хоккеистом», директор затруднился сказать - даже гадать не стал.
"Ничего об этом не знаю.. Вообще, не понимаю, зачем надо было упоминать в этой новости PSK", - отметил Гулов.
Старейший хоккейный тренер Паэмурру Раис Давлеткильдеев также с большим недоумением услышал от нас о "задержании хоккеиста" в России и не смог предположить, кто это.
Некоторые другие опрошенные нами деятели нарвского спорта также ничем не смогли помочь.
Можно предположить, что если пойманный в России предполагаемый наркоторговец занимался когда-то хоккеем в спортшколе Паэмурру, "подавая надежды", то, скорее всего, их не оправдал и хоккей давно забросил.
Так или иначе информация 47news о том, что пойманный Интерполом эстонский хоккеист играл до 2006 года за клуб PSK из Нарвы, если имеет отношение к действительности, то, скорее всего, с той поправкой, что он тогда учился в спортшколе и выступал в молодежных командах Паэмурру.