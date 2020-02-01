Протаранивший ворота в Нарву житель Петербурга сказал на суде: «Между Россией и эвтаназией я бы выбрал эвтаназию». Хочет остаться

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Суд в Нарве приговорил водителя автомобиля, въехавшего в ночь на 1 марта в Нарву без документов, протаранив ворота погранпункта, к трем месяцам тюремного заключения. Гражданин России совершил незаконное пересечение границы и игнорировал требование полиции остановиться, сообщает rus.err.ee.

Фото: Роман Викулов

Суд вынес решение в рамках согласительного производства, а изначально прокуратура просила всего полтора месяца, но суд не согласился с такой легкой карой.

Нарушителем оказался 46-летний житель Санкт-Петербурга Анатолий Богданов, в суде он, признавшись, что надеется остаться в Эстонии, объяснил свой поступок: "Тяжелое психологическое напряжение, я просто не выдержал. У меня не было четкого плана. Когда я увидел знак "Нарва", я понял, что Эстония. У меня не было с собой документов. И я просто поехал вперёд. Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию. Я потерял свою востребованность, у меня масса причин. Я себя чувствую безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская".

По словам Богданова, на российской границе он не предъявлял никаких документов, потому что проехал ее быстро. "Таран - оружие героев", - не стал вдаваться в детали нарушитель.