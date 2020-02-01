Оштрафован прогулявшийся до российского пограничного столба и вернувшийся в Эстонию гражданин ЭР

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Пограничники оштрафовали гражданина Эстонии, который дошел до российского пограничного столба и вернулся, сообщает BNS.

Фото: с сайта phylife.ru

В минувшую субботу 18 часов в санный патруль кордона Саатсе близ деревни Пердаку волости Сетомаа обнаружил следы незаконного пересечения временной контрольной полосы, следы вели от Эстонии до российского пограничного столба и назад, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

Пограничники задержали 25-летнего гражданина Эстонии, который пересек границу около заброшенного хутора, задержанный оштрафован за нарушение на 120 евро.

О случившемся сообщили также российским пограничникам.

Еше несколько лет назад СМИ сообщали о том, что российские пограничные столбы напротив южной Эстонии привлекают граждан ЕС, желающих сфотографироваться на их фоне.

Например, в 2017 году погранохрана Эстонии несколько раз задерживала людей, в том числе граждан Финляндии и Нид6ерландов, фотографировавшихся на фоне российского пограничного столба в запретной для посещения зоне.



