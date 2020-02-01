Оштрафован прогулявшийся до российского пограничного столба и вернувшийся в Эстонию гражданин ЭР

ПравопорядокОштрафован прогулявшийся до российского пограничного столба и вернувшийся в Эстонию гражданин ЭР
Дата публикации: Сегодня, 12:33 Просмотрено: 218
Пограничники оштрафовали гражданина Эстонии, который дошел до российского пограничного столба и вернулся, сообщает BNS.
В минувшую субботу 18 часов в санный патруль кордона Саатсе близ деревни Пердаку волости Сетомаа обнаружил следы незаконного пересечения временной контрольной полосы, следы вели от Эстонии до российского пограничного столба и назад, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.
Пограничники задержали 25-летнего гражданина Эстонии, который пересек границу около заброшенного хутора, задержанный оштрафован за нарушение на 120 евро.
О случившемся сообщили также российским пограничникам.
Еше несколько лет назад СМИ сообщали о том, что российские пограничные столбы напротив южной Эстонии привлекают граждан ЕС, желающих сфотографироваться на их фоне.
Например, в 2017 году погранохрана Эстонии несколько раз задерживала людей, в том числе граждан Финляндии и Нид6ерландов, фотографировавшихся на фоне российского пограничного столба в запретной для посещения зоне.