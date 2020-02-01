Невиновна! Прокуратура не нашла оснований для начала дела в отношении Катри Райк 

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«Друзья, я получила из прокуратуры ответ, что поскольку заявление Levikom Eesti OÜ не имеет под собой оснований, то уголовное дело в отношении меня возбуждено не будет - никаких противоправных действий я не совершала», - проинформировала на своей странице в Facebiook депутат Рийгикогу и член Нарвского горсобрания Катри Райк.

«И обещаю, что я и дальше буду поднимать чувствительные, но важные для Эстонии вопросы», - написала Райк.



Напомним, что на прошлой неделе фирма Levikom Eesti OÜ обратилось в прокуратуру с сообщением о преступлении, якобы совершенном главой комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк.



Levikom просит прокуратуру возбудить в отношении Райк уголовное дело по статьям пенитенциарного кодекса, касающимся торговли влиянием и подделки документа должностным лицом в связи с фальсификацией протокола заседания по конкурсу по 5G, прошедшего 16 января. В заседании специальной комиссии по борьбе с коррупцией 16 января участвовали вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, глава отдела связи Тыну Нирк и гендиректор департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк, заседание проводилось в связи с заявлением Levikom Eesti OÜ, касавшимся конкурса на распределение разрешений на 5G. Все приглашенные лица занимаются подготовкой к конкурсу и входят в круг принимающих соответствующие решения.





«Протокол заседания специальной комиссии по борьбе с коррупцией был обнародован 27 января, при ознакомлении с ним выяснилось, что в нем не опубликован подлинный текст выступлений на заседании — произвольно искажены формулировки или важные высказывания вовсе исключены. Подобное изменение формулировок и их избирательное отражение в протоколе является попыткой скрыть связанные с выдачей разрешений на 5G коррупционные и указывающие на картельное соглашение действия», - сказал BNS председатель правления Levikom Eesti OÜ Тоомас Пеэк.



У прокуратуры было 10 дней, чтобы изучить ситуацию и принять решение, начинать уголовное производство или нет, но она управилась раньше.