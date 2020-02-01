Тяжело ранивший 30-летнего мужчину выстрелами из пистолета нарвитянин 3 марта предстанет перед судом

Правопорядок / ЗаконТяжело ранивший 30-летнего мужчину выстрелами из пистолета нарвитянин 3 марта предстанет перед судом
Дата публикации: Сегодня, 13:51 Просмотрено: 70
Вируская окружная прокуратура отправила в суд обвинение, согласно которому утром, 16 сентября прошлого года на улице Канглесте в Нарве 49-летний мужчина неоднократно стрелял в 30-летнего мужчину, серьезно его ранив.
Иллюстративное фото: Skitterphoto
По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа обвиняемый произвел в сторону потерпевшего пять выстрелов. ”Травмы, нанесенные человеку, были опасны для жизни. Благодаря быстрому вмешательству очевидцев и усилиям сотрудников скорой помощи более серьезные последствия не наступили", - пояснила прокурор Кыргмаа.
Стрелок скрылся с места происшествия, однако его задержали в тот же день в Нарве на улице Уускюла.
Обвиняемому вменяется также незаконное обращение с огнестрельным оружием.
По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского Уездного суда обвиняемый был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.
Прокуратура отправила уголовное дело в суд в общем порядке, судебное разбирательство начнется 3 марта в Нарвском доме Вируского Уездного суда.