Тяжело ранивший 30-летнего мужчину выстрелами из пистолета нарвитянин 3 марта предстанет перед судом

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Вируская окружная прокуратура отправила в суд обвинение, согласно которому утром, 16 сентября прошлого года на улице Канглесте в Нарве 49-летний мужчина неоднократно стрелял в 30-летнего мужчину, серьезно его ранив.

Иллюстративное фото: Skitterphoto

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа обвиняемый произвел в сторону потерпевшего пять выстрелов. ”Травмы, нанесенные человеку, были опасны для жизни. Благодаря быстрому вмешательству очевидцев и усилиям сотрудников скорой помощи более серьезные последствия не наступили", - пояснила прокурор Кыргмаа.

Стрелок скрылся с места происшествия, однако его задержали в тот же день в Нарве на улице Уускюла.

Обвиняемому вменяется также незаконное обращение с огнестрельным оружием.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского Уездного суда обвиняемый был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.

Прокуратура отправила уголовное дело в суд в общем порядке, судебное разбирательство начнется 3 марта в Нарвском доме Вируского Уездного суда.



