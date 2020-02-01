Вируский суд отказался освобождать осужденного на пожизненное за убийство полицейского Ромео Калда

Правопорядок / ЗаконВируский суд отказался освобождать осужденного на пожизненное за убийство полицейского Ромео Калда
Дата публикации: Сегодня, 13:20 Просмотрено: 96
Вируский уездный суд отказался освобождать Ромео Калда, отбывающего пожизненный срок за убийство полицейского, сообщает BNS.
Фото: Delfi
Суд рассмотрел вопрос об освобождении Калда в конце января, против его освобождения выступили прокуратура и тюрьма. Теперь суд принял решение, согласно которому Калда должен дальше отбывать назначенный ему пожизненный срок.
Калда, которому сейчас 45 лет, в 1996 году был за убийство полицейского приговорен к смертной казни, но после вступившего в феврале 1997 года изменения уголовного кодекса Таллиннский окружной суд заменил эту меру наказания пожизненным заключением.
По закону, приговоренного к пожизненному лишению свободы можно освободить, если он отбыл по меньшей мере 25 лет в тюрьме.
Согласно обвинению, ночью 27 апреля 1996 года Калда в ходе перестрелки смертельно ранил преследовавшего его после ограбления квартиры комиссара полиции Ласнамяэ Марта Лаана.
В последний раз Калда предстал перед судом по так называемому делу Мурруской тюрьмы, в рамках которого его признали виновным в подстрекательстве к убийству и пытках, назначенный ему восьмилетний тюремный срок сочли покрытым пожизненным сроком.
Калда годами обращался в суды с различными жалобами на тюрьмы. Он пытался обжаловать обязанность ношения ватной куртки и требовал права жечь в камере благовония, а также требовал переноса наступления ночного покоя в тюрьме на более позднее время и сопротивлялся применению наручников при его конвоировании.