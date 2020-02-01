Идаская префектура рассказала забавную историю о нелегальных гостях с Ближнего Востока, купившими сдуру или из экономии оранжевую лодку, чтобы переплыть Нарову

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Это история о мужчинах, которые повесилились в России и решили после этого попасть в Европу, рассказывает Идаская префектура полиции и погранохраны на свой странице в Facebook, отмечая, что мужчины были уверенны, что им удастся перехитрить эстонских пограничников.

Гости из Ближнего Востока пояснили, что в Москву они приехали в прицепе грузовика. Из Москвы они добрались уже на машине в Петербург, заплатив местному таджику 10000 рублей. Насладившись красотами Петербурга, они отправились на другой машине в Сланцы.

Фото: Неудавшиеся путешественники перед отправлением в Эстонию, судя по всесу, сделали селфи, которым префектура иллюстрирует свое сообщение.

По дороге они зашли в магазин, где купили надувную лодку оранжевого цвета. Но так как лодка была яркого цвета, мужчины решили её замаскировать и для этого купили пакеты для мусора чёрного цвета, и клейкую ленту.

Мужчины прошли через лес к Нарове. На берегу они провели как минимум сутки. Они замаскировали лодку и наблюдали за режимом и маршрутами работы пограничников России и Эстонии.

23 августа мужчины уже почти было причалили к берегу Эстонии, но на этом их путь был окончен, так как патруль их задержал, завершает свой поучительный рассказ префектура.







