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Правопорядок / ПроисшествияНа сухогрузе в порту французского Бреста из-за отравления газом погиб кок-эстонец

Дата публикации: Сегодня, 12:43 Просмотрено: 101

В порту французского города Брест газами отравилась команда судна Fri Dolphin, в составе которой был гражданин Эстонии, сообщил Interfax в четверг со ссылкой на источник в морской индустрии региона.

На сухогрузе в порту французского Бреста из-за отравления газом погиб кок-эстонец

"Отравление экипажа, который состоит из семи человек, произошло во время фумигации (уничтожения грызунов) судна. Однако вопреки правилам и по распоряжению вышестоящего начальства команда не покинула корабль, как того требуют инструкции. В результате все моряки получили сильное отравление токсичным газом, а 37-летний повар - гражданин Эстонии скончался", - рассказал источник.

Как отметили в одном из крюинговых агентств Калининграда, владельцем судно Fri Dolphin до 2017 года являлась норвежская компания "Скагеррак шипинг", оператором - польская "Копервик", в экипаж нанимала компания из Латвии. Судно является сухогрузом водоизмещение около 3 тыс. тонн. В настоящее время оно находится в порту Бреста.


Комментарии (1)

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Seafarersjournal user
Сегодня, 13:12
Цитировать
Вы и Postimees, прежде чем печатать причины того, чего не понимаете, ознакомились бы с более достоверной информацией.
http://www.seafarersjournal.com/incidents/na-sudne-travili-vreditelej-a-otravil
i-chetveryh-moryakov/



Вы и Postimees, прежде чем печатать причины того, чего не понимаете, ознакомились бы с более достоверной информацией. А прочитав, вникнуть в суть.
http://www.seafarersjournal.com/incidents/na-sudne-travili-vreditelej-a-otravil
i-chetveryh-moryakov/

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