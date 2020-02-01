На сухогрузе в порту французского Бреста из-за отравления газом погиб кок-эстонец

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В порту французского города Брест газами отравилась команда судна Fri Dolphin, в составе которой был гражданин Эстонии, сообщил Interfax в четверг со ссылкой на источник в морской индустрии региона.

"Отравление экипажа, который состоит из семи человек, произошло во время фумигации (уничтожения грызунов) судна. Однако вопреки правилам и по распоряжению вышестоящего начальства команда не покинула корабль, как того требуют инструкции. В результате все моряки получили сильное отравление токсичным газом, а 37-летний повар - гражданин Эстонии скончался", - рассказал источник.

Как отметили в одном из крюинговых агентств Калининграда, владельцем судно Fri Dolphin до 2017 года являлась норвежская компания "Скагеррак шипинг", оператором - польская "Копервик", в экипаж нанимала компания из Латвии. Судно является сухогрузом водоизмещение около 3 тыс. тонн. В настоящее время оно находится в порту Бреста.



