Вступившую в сексуальные отношения со школьницей учительницу из Ида-Вирумаа будут судить за закрытыми дверями

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Вируский окружной суд на состоявшемся в среду предварительном заседании назначил на март начало процесса по делу бывшей школьной учительницы, вступившей в сексуальные отношения со своей ученицей, сообщает BNS.

Иллюстративное фото: pexels.com

Об этом BNS рассказала пресс-служба суда, отметив, что в соответствии с обвинением, женщина вступила в сексуальные отношения с несовершеннолетней школьницей, злоупотребив при этом своей социальной позицией старшего человека и учителя.

В интересах пострадавшей, несовершеннолетней девушки, судебный процесс пройдет за закрытыми дверями, а всем участникам процесса запрещено обнародовать какую-либо информацию о нем.

Суд обсудит уголовное дело в порядке общего производства.

Если суд признает женщину виновной, он может приговорить ее к лишению свободы на срок от двух до восьми лет.





