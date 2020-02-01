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Правопорядок / ПроисшествияВ квартирном пожаре в Нарве погиб человек. Вероятно, стал жертвой курения

Дата публикации: Сегодня, 11:14 Просмотрено: 170

Рано утром в среду в квартирном пожаре в Нарве погиб человек.

В квартирном пожаре в Нарве погиб человек. Вероятно, стал жертвой курения
Фото: pexels.com

В 4.08 поступило сообщение о пожаре на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по Таллиннскому шоссе. К моменту прибытия спасателей подъезд был полностью в дыму. Спасатели обнаружили в квартире тело 60-летнего мужчины.

Работы по тушению были завершены в 4.30. Дымового датчика в квартире не было. Причину пожара выяснит следствие, но предварительные данные указывают на то, что предполагаемой причиной является неаккуратное курение.

В прошлом году в результате пожаров в Идаском регионе погибли 10 человек, в шести случаях было установлено, что причиной возгораний было небрежное курение, а еще три пожара, вероятно, были связаны с использованием открытого огня.

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