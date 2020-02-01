Тащат деньги из кассы, сигареты, алкоголь, продукты. В сельской местности участились кражи из магазинов. Возможно, действует одна группировка

Дата публикации: Сегодня, 09:14 Просмотрено: 105

В конце прошлого года в сельской местности с редким заселением участились кражи со взломов из магазинов и заправочных станций, информирует пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. С ноября 2019 года по сегодняшний день полиции известно о паре десятков таких случаев, больше всего таких краж произошло в Южной Эстонии.

Фото: PPA

Подполковник полиции Маргус Сассь сказал, что в случаях этих краж ночью или ранним утром воры взламывали замок, дверь или окно магазина или заправочной станции, забирали вещи, которые было легко получить, и скрывались с места происшествия до того, как взлом был обнаружен. По словам Сасся, в таких быстрых кражах добычей воров становятся деньги из кассы, сигареты, алкоголь, а также продукты и товары широкого потребления.

Полицейский добавил, что собранная на месте событий информация и схожий "почерк" совершенных краж дают основание полагать, что за этими кражами совершили стоят одни и те же люди. Полицейские сейчас работают над выяснением обстоятельств краж и поимкой преступников.

Полиция советует владельцам магазинов и заправок обратить особое внимание на меры безопасности своего предприятия, проверить надежность окон, дверей, замков, а также при необходимости переставить кассовые аппараты и сейфы в незаметные и труднодоступные места.

„В некоторых магазинах, в которых были совершены кражи, были камеры наблюдения и эти записи дадут полиции ценную информацию. Но мы советуем владельцам магазинов и предпринимателям также установить надежную охранную систему. Хорошо, когда имеется договор с охраной фирмой, установлено дополнительное уличное освещение с реагирующим на движение датчиком, все это усложнит вору совершение кражи. Все, что "затормозит" вора, даст эффект – чем дольше вор потратит времени на взлом, тем выше вероятность того, что его заметят", – сказал подполковник полиции.

Если кто-то заметит людей или транспортные средства, вызывающих подозрение, либо станет свидетелем ситуации, в которой требуется быстрое вмешательство полиции, следует позвонить на номер 112. Если у кого-то есть информация, которая может помочь расследованию подобных краж, просим связаться со следователем по номеру 53 312 856 или э-почте louna.vihje@politsei.ee.