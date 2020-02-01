Устроившего большой пожар в центре Пярну мужчину суд приговорил к лишению свободы

Дата публикации: Вчера, 17:11 Просмотрено: 97

Пярнуский уездный суд во вторник приговорил к реальному лишению свободы мужчину, который осенью прошлого года совершил поджог, послуживший причиной крупного пожара в центре города Пярну — об этом BNS пишет со ссылкой на сетевое издание Pärnu Postimees.



Фото: pexels.com

Суд пришел к выводу, что вина 36-летнего Марко Теэ в поджоге доказана и приговорил его к лишению свободы сроком на три года. В ходе укороченного производства суд сократил срок наказания на треть. Поскольку Теэ находится под стражей с 22 сентября прошлого года, ему останется отбыть в тюрьме один год, семь месяцев и четыре дня.

Теэ в зале суда сообщил, что поджог зданий в центре города Пярну и палатки, в которой спал человек, он совершил нечаянно.

В соответствии с обвинением, Марко Теэ 22 сентября вечером в центре Пярну поджег заброшенное двухэтажное деревянное здание, огонь с которого перебросился на три здания по соседству, в том числе, и на здание конференц-центра гостиницы St. Peterburg.

Вечером того же дня сотрудники полиции задержали Теэ, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии с обвинением, летом 2019 года Теэ поджег палатку, стоявшую в сосняке близ гостиницы Hedon в Пярну, в которой спал знакомый Марко, мужчина 50 лет. Мужчина сумел выбраться из горящей палатки, но получил ожоги.



