На популярном эстонском портале купли-продажи мошенники наловчились обманывать продавцов. Полиция призывает к бдительности

Дата публикации: Сегодня, 12:07 Просмотрено: 48

В последнее время все чаще стали поступать жалобы от интернет-пользователей, что на популярном местном портале купли-продажи мошенники под видом покупателей пытаются выманить деньги у продавца, в том числе и с помощью угроз, пишет веб-констебль Яна Фролова.

Фото: pexels.com

Схема не новая: на ваше объявление откликнулся "покупатель", который пишет, что он не проживает в Эстонии и поэтому общается с вами на английском языке или при помощи переводчика.



Потенциальный "покупатель" интересуется, конечная ли эта цена товара и просит вас ответить ему на его электронный адрес, а не на портале объявлений. Мошенник просит ваши данные PayPal или номер счета с IBAN. После чего присылает поддельные отчеты о переводе денежных средств.

Но затем выясняется, что нужно также оплатить или курьерскую доставку, или оформление договора, или компенсировать разницу в цене, так как "покупатель" якобы случайно перечислил большую сумму. Затем под разными предлогами мошенники пытаются заставить продавца кроме продаваемого товара выслать им и деньги.

Если покупатель вызывает подозрения, следует отказаться от сделки и заблокировать его электронный адрес, рекомендует веб-констебль.

Если вы хотите продать какую-то вещь в интернете, будьте внимательны и ни в коем случае не отправляйте товар, не убедившись, что деньги уже поступили на ваш счет. Но если вы все же стали жертвой мошенничества или получили вызывающее подозрение сообщение, сообщите это на сайт https://cyber.politsei.ee/ru, указав свои контактные данные.