Госсуд не принял к рассмотрению жалобы отбывающих пожизненное Устименко и Лиличкина

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Госсуд не счел обоснованной жалобы отбывающего пожизненное заключение Юрия Устименко и его подельника Николая Лиличкина и не принял ее к рассмотрению, сообщает BNS.

Фото: Delfi

Весной прошлого года Тартуский уездный суд приговорил к восьми годам тюремного заключения Юрия Устименко, отбывающего пожизненное заключение по обвинению в серийных убийствах. Новый приговор считается покрытым его пожизненным заключением. Проходившего по тому же делу Николаю Лиличкину, отбывающему срок за стрельбу по полицейскому, приговорили к двум годам и 11 месяцам тюрьмы.

Прокурор потребовал приговорить отбывающего пожизненный срок серийного убийцу Юрия Устименко к 16 годам лишения свободы за совершенные в тюрьме преступления, в случае обвинительного приговора этот считался был покрытым уже ранее назначенным пожизненным сроком.

В конце апреля этого года прокурор потребовал приговорить находящегося под судом вместе с Устименко Николая Лиличкина к 15 годам тюрьмы и продлить срок его наказания за счет неотбытого срока, назначенного Тартуским уездным судом 29 октября 2018 года. Таким образом, совокупный срок наказания Лиличкина составил бы 15 лет и три месяца.

Лыунаская окружная прокуратура обвинила Устименко в покушении, а Лиличкина в содействии покушению и в соучастии в покушении.

Согласно обвинению, 14 февраля 2017 года Устименко, являясь заключенным Тартуской тюрьмы, при содействии заключенного Лиличкина, ударил бритвенным лезвием по руке и горлу находившегося при исполнении обязанностей 50-летнего служащего тюрьмы. Согласно обвинению, целью Устименко было убийство служащего тюрьмы.

Лиличкина прокуратура обвиняет в том, что он с 27 августа 2015 года по 14 февраля 2017 года подстрекал Устименко к убийству года служащего Тартуской тюрьмы.

Устименко отрицает, что ударил другого заключенного, но признает, что облил его горячей водой, что, по его словам, было сделано из соображений самозащиты. Он также признает себя виновным в бомбовой угрозе и в нападении на охранника с бритвенным лезвием, но отрицает намерение убить охранника. Лиличкин отрицает вину по всем пунктам обвинения, кроме того, что ударом ноги выбил из рук у охранника пластиковый стаканчик.

Согласно обвинению, Лиличкин подстрекал Устименко отрезать охранникам головы и в виде моральной поддержки и инструкций оказывал содействие убийству старшего охранника.

Устименко также обвиняют в том, что 17 августа 2017 года он угрожал убить находившегося при исполнении служебных обязанностей охранника, которого он уже ранее пытался убить.

Он также угрожал убийством двум разным охранникам 19 ноября и 4 декабря 2017 года.

Согласно обвинению, 21 июня 2015 года на кухне жилого отсека Тартуской тюрьмы Устименко плеснул в 54-летнего заключенного горячей водой из кружки, чем причинил ему ожоги I и II степени.

23 января 2017 года Устименко нанес 31-летнему заключенному удары рукой и ногой.

Устименко также обвиняют в том, что 25 октября 2016 года он позвонил из Тартуской тюрьмы по номеру клиентской информации департамента полиции и погранохраны и сообщил, что в здании или на парковке Министерства юстиции заложена бомба.

Здание министерства эвакуировали, на место прибыли полиция и саперы, но бомбу не нашли.

Лиличкин также обвиняется в том, что 24 июня 2017 года ударил старшего охранника Тартуской тюрьмы ногой.

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им.Петра Великого бывший курсант Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие 2002 году в ряде ограблений и убийств. Так, с февраля по май 2002 года он убил в Эстонии пять человек и одного в Латвии, а также нанес телесные повреждения еще шестерым человек.

Он участвовал в ограблениях со своим другом 21-летним Дмитрием Медведевым, а также с 22-летним Валентином Олейниковым. Последнего Устименко и Медведев затем убили. Позже Медведев погиб в перестрелке с латвийским полицейским.

В мае 2002 года Устименко скрылся в Польше, однако был там пойман и в ноябре того же года передан эстонской стороне.

Устименко приговорили к пожизненному заключению. Приговор вступил в силу в декабре 2004 года, когда госсуд отказался рассматривать поданную его защитой жалобу. Согласно эстонскому законодательству, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после задержания под стражу, то есть в 2032 году.

Лиличкин с августа 2009 года отбывает наказание сроком девять лет и семь месяцев за совершение тяжких преступлений. Лиличкина приговорили к девяти годам лишения свободы за стрельбу в полицейского, приговор вступил в силу в декабре 2010 года, когда госсуд не стал рассматривать поданную его защитой жалобу.

Согласно обвинению, 7 августа 2009 года полицейским Лыунаской префектуры поступила информация, что Лиличкина, весной освободившегося условно-досрочно и с тех пор объявленного в розыск за новое преступление, видели дома на улице Пикк в Тарту.

Выехавший на место для проверки информации патрульный полицейский, заметил, что из-за занавески расположенной в двух метрах от него душевой кабинки во дворе дома в него направлено двуствольное охотничье ружье.

Благодаря быстрой реакции полицейский уклонился от последовавших двух выстрелов. Лиличкин перепрыгнул через забор и сбежал, но в результате интенсивных следственных действий его задержали через несколько дней в Тарту, а суд санкционировал его арест.

13 марта 2012 года Лиличкин в Тартуской тюрьме использовал в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей старшего охранника нецензурные и оскорбительные выражения.

3 июня того же года он дважды ударил сокамерника кулаком в лицо, выкрутил ему руки за спину и дважды ударил его коленом в спину. Вслед за этим Лиличкин попытался задушить сокамерника полотенцем, но тот смог освободиться.

За эти преступления девятилетний срок наказания продлили на семь месяцев.

Лиличкин ранее пять раз приговаривался к наказанию в порядке уголовного делопроизводства: за пытки, незаконное лишение свободы, угрозы убийства и кражу.



