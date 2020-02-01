На Катри Райк подали заявление в прокуратуру. Утверждают, что она торговала влиянием и подделала документ. Райк: обвинения непонятны

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Levikom Eesti OÜ обратилось в прокуратуру с сообщением о преступлении, якобы совершенном главой комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк. Прокуратура еще не приняла решение, возбуждать дело или нет.

Levikom просит прокуратуру возбудить в отношении Райк уголовное дело по статьям пенитенциарного кодекса, касающимся торговли влиянием и подделки документа должностным лицом в связи с фальсификацией протокола заседания по конкурсу по 5G, прошедшего 16 января.

В заседании специальной комиссии по борьбе с коррупцией 16 января участвовали вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, глава отдела связи Тыну Нирк и гендиректор департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк, заседание проводилось в связи с заявлением Levikom Eesti OÜ, касавшимся конкурса на распределение разрешений на 5G. Все приглашенные лица занимаются подготовкой к конкурсу и входят в круг принимающих соответствующие решения.

«Протокол заседания специальной комиссии по борьбе с коррупцией был обнародован 27 января, при ознакомлении с ним выяснилось, что в нем не опубликован подлинный текст выступлений на заседании — произвольно искажены формулировки или важные высказывания вовсе исключены. Подобное изменение формулировок и их избирательное отражение в протоколе является попыткой скрыть связанные с выдачей разрешений на 5G коррупционные и указывающие на картельное соглашение действия», - сказал BNS председатель правления Levikom Eesti OÜ Тоомас Пеэк.

Прокуратура еще не приняла решение, возбуждать дело или нет. На анализ обоснованности начала расследования у нее есть 10 дней.

"Не было возможности изучить"

По словам председателя комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк (SDE), выдвинутые против нее Levikom обвинения непонятны.

«К сожалению, у меня не было возможности изучить представленные Levikom Eesti OÜ в прокуратуру документы, об этом обращении прочитала только в пресс-релизе»,- сказала Райк BNS.

По ее словам, Levikom OÜ не присутствовало на заседании специального антикоррупционного комитета 16 января. «Поэтому непонятно, когда откуда взято их утверждение, что в протоколе заседания нет подлинного текста выступлений», - сказала она.

Райк отметила, что члены комиссии, по одному члену от каждой политической партии, всегда имели возможность ознакомиться с проектом протокола до его подписания и обнародования.

«Как председатель комитета, я всегда следовала этой процедуре. Ни одного комментария к конкретному проекту протокола не было. Мне как председателю комитета трудно понять, на чем основано заявление Levikom Eesti OÜ о том, что протокол стремится скрыть проблем, связанные с выдачей лицензий на частоту 5G. Из-за продолжающегося судебного разбирательства по разрешению использования частот комиссия решила дождаться окончательного решения », - пояснила Райк.







