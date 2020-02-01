В Финляндии на берег моря вынесло тело пропавшего полгода назад пярнусца

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В прошлую среду море вынесло на берег тело пярнусца Александра Великанова, который пропал в конце сентября прошлого года во время рыбалки на финском заливе Пернаянлахти, рассказывает BNS со ссылкой на Pärnu Postimees.

Дочь пропавшего без вести Наталья Великанова считает, что это ее отец. По словам Великановой, ее отец работал в Финляндии почти десять лет, но в Пярну находился его дом , который он посещал раз в месяц. 20 сентября Александр Великанов взял лодку и отправился рыбачить в Пернаянлахти. По словам дочери, это было обычаем ее отца: он ходил на рыбалку раз в неделю, иногда даже чаще. В тот же день в воде была обнаружена пустая лодка Александра, в которой были только рыболовные снасти и рыба. Там не было никаких признаков самого мужчины. В день исчезновения погода была безветренной, светило солнце.

Когда Наталья услышала об исчезновении, она в тот же день отправилась из Эстонии в Финляндию, оставив свою работу и ничего не взяв с собой. Поиски начались уже в первый день, но проходили недели, а найти Александра так и не удалось. По словам Великановой, в сентябре полиция искала ее отца всего несколько дней, после чего они решили, что он, вероятно, утонул. По словам полиции, территория была слишком большой, чтобы обыскивать морское дно.

«Они начали ждать, пока тело всплывет», - сказала Великанова. Позже полиция, по ее словам, несколько раз произвела облет над заливом. «Они обычно не ищут утопленников, даже местных жителей», - сказала она.

Финские волонтеры ищут пропавших без вести охотнее. Александра Великанова в основном искала команда пожарных-добровольцев, которые использовали спасательные лодки. Поиски заняли полтора месяца, прежде чем его дочь сдалась, смирившись с мыслью, что ее отца, возможно, никогда не найдут.

Теперь, спустя пять месяцев после исчезновения Александра Великанова, на пляже было обнаружено тело. Финский знакомый Натальи Великановой, который является редактором местной газеты, сообщил ей об обнаружении и затем связался с финской полицией. Великанова убеждена, что найдено тело ее отца.

Финская полиция, по словам Великановой, тоже почти уверена, но ждет ответа анализа ДНК. «Они сказали, что это займет довольно много времени, но не сказали, сколько», - сказала она.



