ВИДЕО: В Нарве таксист так спешил довезти ребенка в Дом творчества, что врезался в фуру

Дата публикации: Вчера, 15:16 Просмотрено: 1 845

Нарвитянин Евгений снял на видео последствия столкновения такси и грузовика, в котором, к счастью, пострадали только автомобили. Евгений сказал prospekt.ee, что, судя по объяснениям таксиста, тот очень спешил довезти ребенка до Дома детского творчества.





Фото: кадр из видео





«Фура сдавала задним ходом к магазину Maxima, а таксист, рассчитывая проскочить, выехал на встречную полосу, но грузовик двигался и такси не удалось избежать столкновения», - сообщил Евгений, знакомый с водителем фуры.