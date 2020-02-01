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Правопорядок / ПроисшествияВИДЕО: В Нарве таксист так спешил довезти ребенка в Дом творчества, что врезался в фуру

Дата публикации: Вчера, 15:16 Просмотрено: 1 845

Нарвитянин Евгений снял на видео последствия столкновения такси и грузовика, в котором, к счастью, пострадали только автомобили. Евгений сказал prospekt.ee, что, судя по объяснениям таксиста, тот очень спешил довезти ребенка до Дома детского творчества.

ВИДЕО: В Нарве таксист так спешил довезти ребенка в Дом творчества, что врезался в фуру

Фото: кадр из видео 

«Фура сдавала задним ходом к магазину Maxima, а таксист, рассчитывая проскочить, выехал на встречную полосу, но грузовик двигался и такси не удалось избежать столкновения», - сообщил Евгений, знакомый с водителем фуры.
По его словам, люди в происшествии, к счастью, не пострадали. «В такси находился ребенок, и, как я понял, таксист объясняет спешку необходимостью вовремя его доставить в Дом детского творчества», - поделился нарвитянин с prospekt.ee.

Комментарии (2)

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Thtvtq
Вчера, 18:50
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А кто сказал, что таксист пытаясь проскочить выехал на встречку? Может он пытался избежать столкновения и выехал на встречку. Фура ехала задним ходом и кто прав? Или теперь у фуры есть преимущество при езде задним ходом?
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Bkhxzj
Вчера, 21:23
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Нарвские таксисты всегда гонят, все боятся опаздать, вдруг заказ просрет. Задолбали

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