В Таллинне удиравший от полиции 15-летний водитель спровоцировал лобовое столкновение

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Скрывающийся от полиции 15-летний юноша стал причиной ДТП на Ярвевана-теэ в Таллинне, сообщает BNS со ссылкой на rus.postimees.



Иллюстративное фото.

В 14 часов на Ярвевана-теэ полицейский автомобиль Škoda приказал остановиться двигающемуся в сторону Ласнамяэ автомобилю Volvo, водитель которого проигнорировал приказ стражей правопорядка.

По предварительным данным, в ходе преследования полицейская Škoda совершила разворот возле дорожной развязке Юлемисте и поехала в сторону Мустамяэ. В результате разворота она врезалась в столб.

Volvo поехала дальше и повернула с Ярвевана-теэ на Веэренни, где на железнодорожном переезде столкнулась с ехавшей навстречу машиной Mercedes-Benz. Сидевший за рулем Volvo 15-летний юноша попытался сбежать с места происшествия, но его задержали другие участвовавшие в преследовании полицейские.

С места происшествия для проверки состояния здоровья в больницу были доставлены 32-летний водитель Mercedes и 24-летний водитель полицейской машины Škoda.



