Реклама Подписка Наша редакция

Правопорядок / Происшествия9-летняя нарвитянка заявила в полицию об избиении собственной матерью

Дата публикации: Сегодня, 15:03 Просмотрено: 1 376

11 февраля 9-летняя девочка рассказала в Нарвском отделе полиции о том, что была избита собственной матерью, после чего юную нарвитянку направили в Нарвскую больницу для проверки ее физического состояния.

9-летняя нарвитянка заявила в полицию об избиении собственной матерью

Фото: politsei.ee
Пресс-служба Идаской префектуры полиции информирует, что позже девочку передали ее отцу.
«Все обстоятельства произошедшего выясняются», - сообщает ведущая расследование полиция.

Комментарии (2)

avatar
Нарвская
Сегодня, 15:47
Цитировать
О боже, знают права свои , а вот обязонности нет
avatar
Роман
Сегодня, 22:53
Цитировать
А какие у детей есть обязанности?

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });