9-летняя нарвитянка заявила в полицию об избиении собственной матерью

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11 февраля 9-летняя девочка рассказала в Нарвском отделе полиции о том, что была избита собственной матерью, после чего юную нарвитянку направили в Нарвскую больницу для проверки ее физического состояния.

Фото: politsei.ee

Пресс-служба Идаской префектуры полиции информирует, что позже девочку передали ее отцу.

«Все обстоятельства произошедшего выясняются», - сообщает ведущая расследование полиция.