Нарвскому священнику-поджигателю продлили арест на два месяца. Психиатрическая экспертиза еще не завершена

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Вируская окружная прокуратура сообщила prospekt.ee, что совершившего в конце прошлого года два поджога, один из которых поставил под угрозу жизнь и здоровье 62-летней женщины, 27-летнего священника Алексея Пидвысоцкого суд оставил под арестом еще на два месяца.

Назначенная еще в ходе досудебного следствия психиатрическая экспертиза пока не завершена, проинформировала прокуратура.



Фото: Роман Викулов

10 декабря по ходатайству Вируской окружной прокуратуры суд арестовал на два месяца 27-летнего священника Алексея Пидвысоцкого, совершившего за пару дней до того поджог дома своей матери в Нарве, а 29 ноября запалившего приходской дом при храме Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу. Нарвская и Причудская епархия вынесла решение о запрете в служении в отношении Пидвысоцкого.

”В ночь на 29 ноября в Нарва-Йыэсуу на улице Вабадузе подожгли часть хозяйственного здания церкви (в нем расположены кухня, библиотека, жилые помещения, — прим. авт.). По первоначальным оценкам ущерб составил 6000 евро. В качестве подозреваемого был задержан 27-летний мужчина. Ему было предъявлено подозрение в повреждении или уничтожении чужой вещи, причинении значительного ущерба”, — информировала прокуратура.

После первого происшествия подозреваемого арестовывать не стали, но после следующих его свободу все-таки не было решено ограничить. Прокуратура и суд приняли во внимание то, что мужчина поставил под угрозу жизнь и здоровье человека — собственной матери.

7 декабря из нарвской православной церкви украли чашу стоимостью 350 евро, а на следующий день был совершен поджог частного дома, расположенного на улице Йыэ в Нарве. В доме в тот момент находилась 62-летняя женщина. Полиция установила, что все эти три преступления совершил один и тот же человек.

27-летнему мужчине были предъявлены подозрения в совершении кражи, повреждении или уничтожении чужой вещи, причинении значительного ущерба, а также в поджоге чужой или своей вещи, повлекший угрозу для жизни или здоровья человека”.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур она ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу, потому что имеется реальная опасность того, что мужчина может совершить новые преступления.

”Несмотря на то, что подозреваемый ранее не наказывался в уголовном порядке, он может представлять опасность для общества, потому что в течение двух недель он совершил три преступления, два из которых несли опасность для окружающих, именно поэтому взятие его под стражу является крайне необходимой мерой”, — поясняла прокурор Вероника Лаур.

Роман Викулов



