Ударивший собутыльника ножом в спину мужчина признал себя виновным. «Ударил один раз в рамках самообороны»

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Алгирдас Кристутис, обвиняемый в убийстве в ходе совместной пьянки соседа по лестничной площадке, предстал во вторник перед Харьюским уездным судом и признал себя виновным в преступлении, но заявил, что речь шла о самозащите, пишет BNS со ссылкой на Postimees.

«Признаю себя виновным, но я ударил только один раз и в рамках необходимой самообороны», - сказал обвиняемый.

Согласно обвинению прокуратуры, 4 августа прошлого года в Таллинне в квартире на бульваре Сыпрузе в ходе совместного распития горячительных напитков Кристутис ударил соседа ножом в спину. Пострадавший умер от полученной травмы на месте.

В случае признания Алгирдаса Кристутиса виновным ему грозит от шести до 15 лет тюрьмы.



