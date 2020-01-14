Захватили электронную почту, аккаунт в соцсетях? Сообщайте! Полиция создала сайт для сообщений о киберпреступлениях

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Сегодня, во Всемирный день безопасного интернета, Центральная криминальная полиция открыла сайт cyber.politsei.ee, где можно сообщить о возможных преступлениях в бюро по борьбе с киберпреступлениями, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

"Интернет — это неотъемлемая часть современного мира. В киберпространстве находятся наши личные, в том числе и деликатные, данные, которые могут представлять интерес для преступников. Если вы стали жертвой киберпреступления, важно сообщить об этом. На нашем новом сайте можно быстро и удобно передать сообщение полиции. Чем удобнее способ передачи информации для пострадавшего, тем больше необходимой информации может получить полиция", — сказал руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс.

При расследовании совершенного кибирпреступления следователю требуются детали, о которых пострадавший может сначала и не задуматься.

"На сайте представлены разные возможные сценарии, мы просим людей ответить на определенные вопросы и описать происшествие. Например, нам можно сообщить о полученном подозрительном э-письме, кибератаке на сайт или взломанном аккаунте", — пояснил Гросс. "Через сайт можно сообщить информацию о возможном преступлении, а также получить советы, как не стать жертвой преступления, и что делать, если что-то все же произошло".

По словам руководителя подразделения рассмотрения киберинцидентов CERT-EE Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммера, проблемой является либо отсутствие информации, либо скорость передачи информации.

„По своему опыту и примерам других стран мы видим, что в киберпреступлений все больше, но информация не всегда поступает в те госучреждения, которые могут с этом что-то предпринять. Преступники и мошенники используют все более изощренные методы и раскусить их планы не так легко. Сайт cyber.politsei.ee хорош тем, что здесь легко можно передать информацию как полиции, так и Департаменту государственной инфосистемы", — сказал Таммер.

"С помощью собранных данных мы надеемся получить более целостное представление о происходящем в эстонском киберпространстве, предупреждать о возможных мошенничествах и преступлениях и предотвращать их, и таким образом защитить других людей от подобных преступлений", — добавил Таммер.

В создании сайта cyber.politsei.ee полиции помог Департамент государственной инфосистемы.



