Жарка пончиков в Кивиыли обернулась пожаром. Девочки были шокированы, но не пострадали

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В воскресенье вечером в квартире одного из домов Кивиыли произошел пожар: две девочки жарили пончики, а когда масло загорелось, стали тушить возгорание водой, что только усилило огонь.



Фото: pexels.com

В воскресенье в 21.58 спасателям поступил вызов на улицу Соо, где две несовершеннолетние девочки пекли пончики - жир на сковороде запылал. Выяснилось, что девушки в панике решили тушить огонь водой из крана. В результате огонь вспыхнул еще сильнее и перекинулся на шторы, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

Девочки не пострадали, но были шокированы. Спасатели провели разъяснительную работу как с самими девочками, так и с мамой, которая пришла позже. В квартире есть дымовой датчик в рабочем состоянии.

Если в сковороде или кастрюле загорелось масло, нужно выключить плиту, в случае дровяной печи - переместить сковороду из горячей зоны. «Тушить пламя можно, например, закрыв крышку на сковороде, или огнетушителем класса F. Подождите, пока температура не упадет до достаточного уровня и пламя утихнет. Никогда не тушите масло или жир водой, поскольку огонь может только разгореться сильнее. Не пытайтесь выносить из дома горящую кухонную утварь — тем самым вы можете усилить пожар», - предупреждают спасатели.



