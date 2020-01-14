Спасена команда затонувшего у берегов Эстонии российского траулера

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В пятницу утром в территориальных водах Эстонии затонул рыболовный траулер, все семь членов команды спасены, пишет BNS со ссылкой на Ilta-Sanomat.



Фото: MarineTraffic По данным Ilta-Sanomat, в спасательных работах участвовали подразделения спасателей из эстонии и Финляндии, с обеих сторон задействовали вертолеты. Эстонский вертолет доставил пятерых членов команды в Таллинн, а финский доставил двоих пострадавших членов команды в больницу в Хельсинки. «В 23.40 в четверг в 15 милях к северу от полуострова Юминда потерпел бедствие российский рыболовный траулер с семью людьми на борту. С судна по радио передали просьбу о помощи с координатами. Согласно сообщению, вышло из строя рулевое управление, на судне пропало электричество. Судно затонуло быстро, но команда успела перейти на спасательный плот», - сообщила BNS Марге Кохтла из департамента полиции и погранохраны (PPA). Центр морской охраны Эстонии передал сигнал бедствия эстонскому и финскому флоту и авиаподразделению и связался с находившимися поблизости судами. По данным PPA, первым на место прибыл танкер под либерийским флагом, поднявший экипаж траулера на борт.

«Финский вертолет с парамедиками доставил двоих пострадавших членов экипажа в больницу в Хельсинки, а вертолет эстонского авиаподразделения доставил пятерых членов экипажа на осмотр в PERH», - сказала Кохтла.

Все члены экипажа — граждане Российской Федерации.

В спасательных работал участвовали вертолет и два судна PPA, а с финской стороны — вертолет и два судна, также в работах участвовали два гражданских судна.



По сообщению департамента водных путей сообщения, он расследует обстоятельства крушения российского рыболовного траулера «Понгома», затонувшего вблизи побережья Эстонии в ночь на пятницу.

«Расследование пройдет обязательно, потому что это серьезное морское бедствие, произошедшее в акватории Эстонии», - сказала BNS пресс-секретарь департамента Мадле Пуусепп и добавила, что первичные действия в рамках следствия станут известны в ближайшее время.







