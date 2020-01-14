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ПравопорядокНалоговый департамент предупреждает о фальшивых письмах якобы от его имени

Дата публикации: Сегодня, 15:59 Просмотрено: 232

Налогово-таможенный департамент в четверг предостерег жителей Эстонии о распространяющихся от имени налоговой службы фальшивого письма, в котором мошенники, прикрываясь названием департамента, пытаются убедить людей выполнить денежные переводы и таким образом выманить у них деньги.

Налоговый департамент предупреждает о фальшивых письмах якобы от его имени

Ведомство заверило, что департамент подобные письма не рассылает никому и просит ни в коем случае не реагировать на такие послания, а сразу их стирать и удалять из почты, передала BNS пресс-служба налогового департамента.


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