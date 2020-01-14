Остановим распространение нового суперопасного наркотика! Полиция Ида-Вирумаа призывает общественность помочь ей противостоять наркобизнесу

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В 2019 году в Вирумаа полицейские провели шесть наркорейдов, в ходе которых проверили возможные наркоточки в Кохтла-Ярве, Нарве, Силламяэ, Раквере, Тамсалу и Тапа. В результате рейдов 25 человек были допрошены в качестве подозреваемых в незаконном распространении наркотических веществ, сообщает на своей странице в Facebook Идаская префектура полиции.

У 26 человек было выявлено наркотическое опьянение. А также мы изъяли почти 6,7 кг разных наркотических веществ (конопля, амфетамин, гашиш, MDMA), 119 таблеток LSD и наличные в сумме более 9000 евро, информирует Идаская префектура полиции.

Фото: Идаская префектура полиции

В то же время мы занимались борьбой с организованной наркопреступностью. Остановили в деревне Ульясте, в Ляэне-Вирумаа, выращивание конопли - изъяли почти 25 кг конопли, отчитываются полицейские Севро-Востока. На сегодняшний день это абсолютный рекорд для Идаской префектуры.

«Кроме того, мы собрали достаточно доказательного материала, на основе которого суд наказал преступную группировку, которая состояла из 11 человек и действовала в Тамсалу, - говорится в сообщении префектуры. - Но, к сожалению, несмотря на всю проделанную работу, мы чётко видим, как после исчезнования одного наркотического вещества сразу появляется новое. Например, после того, как в регионе значительно уменьшилось количество фентанила, сразу же появился более сильный наркотик - Alfa-PVP, от которого сразу наступает зависимость. Он словно "съедает" организм изнутри и быстро появляется паранойя».

Наша работа и оперативная информация привели в октябре прошлого года к задержанию группы, которая распространяла в Нарве Alfa-PVP.

Так как по нашим наблюдениям возраст наркодилеров и людей, которые употребляют наркотики, становится всё моложе, то в наступившем 2020 году мы поставили для себя задачу установить тех, кто передаёт наркотики молодым людям, сообщает полиция Ида-Вирумаа, призывая общественность оказать ей поддержку: «Если вы располагаете информацией о случаях, которые связаны с наркотическими веществами, то просим связаться с нами: ida.narkovihje@politsei.ee».



