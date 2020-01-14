Почти половина эстонских патрульных признает, что засыпали за рулем оперативного автомобиля

Дата публикации: Сегодня, 14:03 Просмотрено: 100

Почти половина патрульных полицейских признают, что находясь за рулем оперативного автомобиля, проваливались в микросон, сообщает BNS со ссылкой на Postimees.

Хотя рабочий график полицейского теоретически обеспечивает достаточное количество времени на отдых и до и после работы, за смену стражи порядка иногда так устают, что глаза сами собой закрываются в тот момент, когда они находятся за рулем.

При написании дипломной работы в Таллиннском университете Хердо Кала опросил 157 патрульных полицейских, 46 процентов из которых признались, что в ночное время, находясь за рулем оперативной машины, проваливались в микросон. Микросон – это состояние, когда человек на какое-то время задремывает: внимание рассеивается, голова клонится на грудь или в обратную сторону, взгляд стекленеет. Микросон может длиться от двух до 20 секунд, чаще всего - четыре-пять секунд.

Уставшими ночью себя чувствуют большинство полицейских, это признали 90 процентов ответивших на вопросы.