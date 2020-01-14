В Нарве дебошир напал на полицейкого при исполнении

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Пресс-служба Идаской префектуры полиции сообщает, что 4 февраля в Нарве пытавшийся утихомирить агрессивного 31-летнего мужчину полицеский был им атакован.

Иллюстративное фото: Delfi

4 февраля нарвский наряд полиции прибыл в одну из квартир дома на улице Герасимова, где 31-летний мужчина вел себя агрессивно. Дебошир ударил полицейского, своего ровесника, пытавшегося восстановить порядок.

Правоохранителю медицинская помощь не потребовалась. Нападавший задержан.