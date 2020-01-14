Осторожно - "НЛО"! Эстонию захватывает наркотик, съедающий человека заживо

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В последние полгода на эстонском рынке получил распространение новый вид наркотика: альфа-PVP ("соль", "спиды", "скорость"), который часто используется как замена фентанилу, сообщает Delfi со ссылкой на Seitsmesed uudised на TV3.



Иллюстративное фото: pexels.com

По оценке полиции, последствия употребления этого вещества катастрофические. Оно в прямом смысле этого слова съедает человека заживо.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры Райт Пикаро отметил, что этот наркотик называют по-разному. ”Мы называем его альфа-PVP. В Эстонии, наверное, самое распространенное называние ”НЛО”. Но есть разные названия и различные формы данного вещества”, — сказал он.

Характеризуя данный вид наркотика, Пикаро отметил, что ”он, образно говоря, съедает человека изнутри”: ”Он очень плохо влияет как на физическое состояние, так и на психику”.

Если ранее новый наркотик был более распространен в Восточной Эстонии, то сейчас полиция все чаще имеет с ним дело также в Таллинне и Харьюмаа. Пикаро отметил, что хоть альфа-PVP сразу не приводит к передозировке, его долгосрочное влияние катастрофично.

Всего в прошлом году было возбуждено около 1000 уголовных дел, связанных с наркотиками, и было задержано более 700 человек. Самым молодым из них — всего 15-16 лет. По словам Пикаро, приоритетом для полиции является поимка именно посредников и организаторов наркобизнеса. В прошлом году правоохранительным органам удалось ”накрыть” несколько групп в социальных сетях, где распространялись запрещенные вещества.

Если не принимать в расчет альфа-PVP, то в целом ситуация на рынке наркотиков в Эстонии не изменилась. Больше всего употребляют марихуану, далее следует амфетамин. Среди молодежи популярен и экстази, больше по сравнению с предыдущими годами начали употреблять ЛСД.