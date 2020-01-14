В январе камеры слежения за скоростью зафиксировали 11 778 нарушений

Дата публикации: Сегодня, 09:27 Просмотрено: 103

Установленные на дорогах Эстонии камеры слежения за скоростью в январе этого года зафиксировали 11 778 нарушений, сообщает BNS.

В январе полиция выдала 11 778 сообщений о штрафах на основании зафиксированных камерами нарушений, сообщил BNS во вторник пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны. По словам пресс-секретаря, мобильные камеры зафиксировали в январе 3311 нарушений, а камеры, установленные на перекрестке Кристийне в Таллинне, 483 нарушения.

Нарушения фиксируются преимущественно на участках, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 или 70 км/ч. Большинство предупреждающих штрафов выписано на сумму 9-18 евро.

Всего сейчас используется 68 кабин измерения скорости, четыре из которых — в Пуху, Кийа, Либатсе и Ранну — фиксируют скорость движения в обоих направлениях, а также восемь мобильных камер измерения скорости.

В 2019 году установленные на дорогах Эстонии камеры слежения за скоростью зафиксировали 137 279 нарушений.