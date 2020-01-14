ФОТО: Прятали в досках. Российские таможенники не дали ввезти в Эстонию 74 тысячи пачки белорусских сигарет

Правопорядок / ПроисшествияФОТО: Прятали в досках. Российские таможенники не дали ввезти в Эстонию 74 тысячи пачки белорусских сигарет
Дата публикации: Сегодня, 16:40 Просмотрено: 598
На посту Шумилкино Псковской таможни на российско-эстонской границе выявлено 74 тысячи пачек сигарет, сокрытых от таможенного контроля, сообщает Наталья Князева, пресс-секретарь Псковской таможни.
При проведении таможенного досмотра с участием оперативных сотрудников Федеральной таможенной службы в перемещаемых в Эстонию пиломатериалах обнаружены тайники. В 3700 еловых досках были сделаны специальные скрытые полости. При взломе в каждой полости обнаружены пачки сигарет, произведенных в Беларуси.
- Не все перемещаемые в партии доски имели тайники, - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - В каждом обнаруженном тайнике поместилось по 2 блока сигарет. Тайник - хитрый, и по задумке, и по исполнению.
По факту незаконного перемещения табачных изделий в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
роводятся следственные действия.