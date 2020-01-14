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Правопорядок / ПроисшествияФОТО: Прятали в досках. Российские таможенники не дали ввезти в Эстонию 74 тысячи пачки белорусских сигарет

Дата публикации: Сегодня, 16:40 Просмотрено: 598

На посту Шумилкино Псковской таможни на российско-эстонской границе  выявлено 74 тысячи пачек сигарет, сокрытых от таможенного контроля, сообщает Наталья Князева, пресс-секретарь Псковской таможни.
ФОТО: Прятали в досках. Российские таможенники не дали ввезти в Эстонию 74 тысячи пачки белорусских сигарет
При проведении таможенного досмотра с участием оперативных сотрудников Федеральной таможенной службы в перемещаемых в Эстонию пиломатериалах обнаружены тайники. В 3700 еловых досках были сделаны специальные скрытые полости. При взломе в каждой  полости обнаружены пачки сигарет, произведенных в Беларуси.
- Не все перемещаемые в партии доски имели тайники, - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - В каждом обнаруженном  тайнике поместилось по 2 блока сигарет. Тайник - хитрый, и по задумке, и по исполнению.
По факту незаконного перемещения табачных изделий в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
роводятся следственные действия.

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Комментарии (1)

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Татка
Сегодня, 21:08
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Ну всё, теперь все бросят курить хором...

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