"Алкоголя не употреблял, выпил жидкости для шашлыка". Читайте самые нелепые объяснения, которые дают эстонские нетрезвые водители полиции

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Центр надзора за дорожным движением (дорожная полиция) опубликовал выдержку наиболее курьезных объяснений, к которым прибегали задержанные в нетрезвом виде эстонские водители в свое оправдание, передает rus.err.ee.

Ниже приводятся несколько примеров из опубликованной полицией сводки.

∙ "Я сожалею, что управлял автомобилем в состоянии опьянения и без прав, но благодаря этому случаю у меня появилось новое и интересное чувство - чувство ответственности".

∙ "Были в клубе, употребляли алкоголь, потом деньги закончились и мы решили поехать в Таллинн".

∙ "Выпил поллитра Viru Valge и чувствовал себя хорошо, садясь за руль".

∙ "Алкоголя не употреблял, выпил жидкости для шашлыка".

∙ "Я алкоголь не употребляю, ел перед этим ягоды. С сестрой то же самое - как только поест ягод, алкотестер показывает алкоголь".

∙ "Пришел домой и начал пить ром. Вспомнил, что у автомобиля сдувается шина. Чтобы утром не тратить на это время, решил быстро сгонять на заправку, пока алкоголь не впитался в кровь".

∙ "Я за руль не садился. Ехал Андрей, но он ушел" (после остановки автомобиля полиция нашла водителя на заднем сиденье; никого другого в автомобиле не было, а обувь водителя лежала под педалями).

По данным Центра надзора за дорожным движением, в прошлом году было задержано 7147 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а с начала 2020 года - уже 534, что на 16,3% превышает показатель за тот же период прошлого года.



